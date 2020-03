Basia Kurdej-Szatan poruszona decyzją Polsatu. Popłakała się na Instagramie

Basia Kurdej-Szatan jest przerażona tym, co dzieje się w Polsce. "Oczywiście rozumiemy tę decyzję, ale to jest jakaś masakra. To jest przerażające po prostu" - powiedziała na Instagramie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Basia Kurdej-Szatan (Instagram.com)

Basia Kurdej-Szatan piątkowy wieczór spędziła z mężem i córką w domu. Aktorka kibicowała gwiazdom w programie "Taniec z Gwiazdami". Gwiazda sama wystąpiła w ostatniej edycji show. Dotarła aż do finału razem z Damianem Kordasem. Niestety, to nie ona zwyciężyła Kryształową Kulę, a jej taneczny rywal.

W ostatnim odcinku obecnej edycji, Krzysztof Ibisz ogłosił, że więcej odcinków programu nie zostanie wyemitowanych. Wszystko za sprawą koronawirusa i kwarantanny, której muszą poddać się Polacy. Według tego, co powiedział prezenter, obecny skład "Tańca z Gwiazdami" znowu ma się pojawić w telewizji, ale dopiero jesienią.

ZOBACZ: Damian Kordas wygrał "Taniec z Gwiazdami". "Trochę rutyna się włączyła"

Basia Kurdej-Szatan nie ukrywała swoich emocji. Na Instastory popłakała się komentując decyzję stacji Polsat w sprawie show.

- O Boże, jesteśmy w totalnym szoku. Aż chce się płakać, co się dzieje w tym kraju. Oczywiście rozumiemy tę decyzję, ale to jest jakaś masakra. To jest przerażające po prostu. Popatrzcie do czego to prowadzi - powiedziała aktorka.

Aktorka wie, że osoby biorące udział w "Tańcu z Gwiazdami" dadzą sobie radę.

- Nie płaczę, dlatego, że mi żal tancerzy, czy gwiazd, bo oni sobie poradzą. Chodzi mi o to, jaka sytuacja jest w kraju.

Kurdej-Szatan była wyraźnie poruszona. Na krótkich filmach słychać, jak pociesza ją kilkuletnia córka, która zapewnia mamę, że wszystko będzie dobrze.