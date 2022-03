Bartosz Opania zaciągnął się do wojska. Pomaga uchodźcom z Ukrainy

Bartosz Opania skończy w tym roku 52 lata, ale nie przeszkadza mu to w pełnieniu obowiązków żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Znany aktor wyznał, że o zaciągnięciu się myślał już kilkanaście lat temu, a sytuacja w Ukrainie po Majdanie ostatecznie skłoniła go do pójścia w kamasze.