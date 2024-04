Bartek Wrona cierpi na rzadką chorobę. Gastroskopia nie pozostawiła wątpliwości

Bartek Wrona ma 42 lata, występuje na scenie od 15. roku życia. Prowadzi spokojne życie rodzinne, chętnie bywa "kogutem domowym". Jedna z córek jest już dorosła i fani czasem mylą ją z żoną muzyka. A pomyśleć, że jako nastolatek marzyło mu się być drugim Georgem Clooneyem i szumieć przynajmniej do 40-tki. Ale to były zwariowane czasy Just 5.