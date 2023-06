Bartek Jędrzejak poruszony gestem koleżanki. Przyłączył się do pomocy

Prezenter zaapelował też do swoich fanów o pomoc i wsparcie inicjatywy. "Chcemy uzbierać na skromny dom modułowy. Bardzo Was proszę o wpłaty, nawet niewielkie. Ziarnko do ziarnka. Ja też się dołożyłem. Potrzeba 250 tyś pln" - podsumował. Link do zbiórki udostępnił na swoim profilu.