Barbara Windsor nie żyje. Legendarna aktorka miała 83 lata

"Barbara odeszła w spokoju, a ja spędziłem przy niej ostatnie siedem dni. Ja, jej rodzina i przyjaciele będziemy wspominać Barbarę z uśmiechem na twarzy. Jako kochającą, zabawną osobę, która wniosła do naszego życia przyjaźń i dużo jasności" - przekazał mediom.

Windsor zdobyła największa popularność, wcielając się w Peggy Mitchell, gospodyni królowej Wiktorii w brytyjskim serialu dramatycznym "EastEnders". Rozpoznawalność przyniósł jej również występ w produkcji serialowej "Carry On". Widzom może być znana także z "Pan wzywał, milordzie?" czy gościnnego udziału w serialu "Doctor Who", w którym wróciła do roli Peggy Mitchell.