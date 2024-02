1 z 6 Barbara Mularczyk ze "Świata według Kiepskich" ma już odchowane dzieci. Wróciła na plan

Barbara Mularczyk zagrała w "Świecie według Kiepskich" córkę Ferdka. Niektórzy do tej pory mówią do niej "Mariolka". Aktorka wyszła za mąż, urodziła dzieci. Grała do ósmego miesiąca ciąży, ale sprytnie ukrywała swoje krągłości przed kamerą. Teraz, kiedy dzieci już podrosły, jest znowu otwarta na propozycje filmowe. "Nic tylko brać" - stwierdziła.