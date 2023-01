Barbara Mularczyk-Potocka ze "Świata według Kiepskich" zdradziła, jak poznała męża

Ale nie od razu nawiązała kontakt z przyszłym mężem. - Pisało do mnie sporo facetów i gdy tłumaczyłam im, że nie są w moim typie, obrażali się i zaczynali mnie wyzywać. Postanowiłam więc odpuścić. Po jakimś czasie spotkałam się z koleżanką w knajpie i ona przedstawiła mi Rafała. Nie wierzyłam własnym oczom. To był jeden z tych trzech facetów, którzy pasowali do moich wymagań na portalu randkowym. Od razu go poznałam. On mnie nie, bo, w przeciwieństwie do niego, nie wrzuciłam na swój profil wyraźnego zdjęcia.