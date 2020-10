Kurdej-Szatan odpowiada na zarzuty internauty. Wystarczyły dwa słowa

Barbara Kurdej-Szatan nie ukrywa swoich poglądów. Głośno mówi to, co myśli i nie daje sobie w kaszę dmuchać. Nic więc dziwnego, że aktywnie uczestniczy w strajku kobiet i wzięła udział w tłumnej manifestacji w Warszawie. Gdy jeden z internautów zarzucił jej później nierozsądne zachowanie, zbyła go dwoma słowami.

Barbara Kurdej-Szatan opublikowała zdjęcie z protestu kobiet w Warszawie (ONS.pl)