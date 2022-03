Barbara Kurdej-Szatan o rozstaniu Cichopek i Hakiela. "Co ja mogę?"

Przy okazji wyjaśniła pewną kwestię. Zaprzeczyła, że przyjaźni się z Kasią Cichopek. - My z Kasią nie miałyśmy wspólnego wątku, więc my tak naprawdę nie znamy się aż tak dobrze. Na planie "M jak Miłość" się w ogóle nie widywałyśmy, miałyśmy może kilka scen razem, więc nie jestem z nią zżyta, więc nie mam informacji na ten temat, czyli co się wydarzyło i dlaczego – wyznała.