Barbara Kurdej-Szatan może liczyć na specjalne traktowanie. Produkcja spełnia jej każdą zachciankę

Barbara Kurdej-Szatan lada moment po raz drugi zostanie mamą. Aktorka odlicza już dni do porodu, ale to wcale nie oznacza, że zupełnie zrezygnowała z aktywności fizycznej i zawodowych zobowiązań. Choć rzeczywiście zrobiła sobie przerwę od pracy w serialach, nie zwalnia tempa. Zgodnie z harmonogramem pojawiła się niedawno na planie zdjęciowym do reklamy jednej z sieci telefonii komórkowej. Gwiazda uspokaja jednak wszystkich tych, którzy martwią się o jej zdrowie i samopoczucie. Ekipa zadbała, by Kurdej-Szatan nie musiała się przemęczać.