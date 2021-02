Kurdej-Szatan poirytowana. Nie tak to miało wyglądać

Gdy małżeństwo Szatanów otrzymało klucze, do nowego mieszkania wkroczyła ekipa remontowa. Widząc zapał pracowników i postęp prac, aktorka była pewna, że we wrześniu 2020 r. będzie pić kawę na balkonie z widokiem na Pałac Kultury i Nauki.

Jak podaje pomponik.pl, końca remontu wciąż nie widać, a to, jak nic innego, wyprowadza aktorkę z równowagi. Narastająca irytacja sprawia, że między aktorką a jej mężem coraz częściej dochodzi do kłótni i sprzeczek. Mało tego, Rafał rozpoczął próby do musicalu "Pretty Woman" w Teatrze Muzycznym w Łodzi, co z kolei oznacza, że w domu bywa głównie w weekendy.