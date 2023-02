chłopaki do wzięcia

1 z 4 Bandziorek z "Chłopaków do wzięcia" bardzo się zmienił. Wykorzystał szansę od losu

Program "Chłopaki do wzięcia" to hit kanału Polsat Play, który od ponad dekady przedstawia perypetie kawalerów z prowincji. Niestety często jest to przygnębiający obraz beznadziei i samotności ludzi bez pracy i perspektyw. Ale zdarzają się też zaskakujące happy endy.