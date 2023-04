Bam Margera idzie na odwyk. Dotychczas zawsze uciekał z terapii

Phoenix mieszka obecnie z mamą Nicole Boyd, która ciągle jest jeszcze żoną Margery, ale w lutym br. złożyła wniosek o oficjalną separację i przyznanie jej wyłącznego prawa do opieki nad dzieckiem. Według TMZ, zrobiła to tuż po tym, jak mąż wyśledził ją i zaatakował w jednej z restauracji w Los Angeles. Boyd zeznała, że był pod wpływem substancji odurzających i upominał sią o swoje prawa do syna, gdyż, jak stwierdził, jest świetnym ojcem, a ona to "głupia s..ka".