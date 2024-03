Baleja i Perlińska mają romans? W sieci aż huczy

Jak w ostatnim odcinku zaprezentował się Kamil Baleja? Razem z partnerką zatańczył walca do piosenki "Can You Feel the Love Tonight" z filmu "Król lew". Taniec w niczym nie przypominał jednak seksownej rumby, którą wykonali w poprzednim tygodniu. Wówczas zaczęto plotkować, że między Baleją a Perlińską zrodziło się coś więcej. Czy mają romans?