Bajki na wakacje. Co warto obejrzeć?

Jeżeli chodzi o "Spongeboba", to jest to amerykański serial animowany, który został stworzony przez biologa morskiego i animatora Stephena Hillenburga. Jest on emitowany z przerwami od 1999 roku. Większość odcinków serialu rozgrywa się w podwodnym mieście Bikini Dolne, które znajduje się na dnie Pacyfiku. Postacie zamieszkują budynki inspirowane podwodnym światem. Jako środek transportu wykorzystywane są pojazdy będące połączeniem samochodu oraz łódki.