Bajeczny dom Doroty Szelągowskiej. To jej najlepsza wizytówka

Dorota Szelągowska przez lata pracowała w mediach, ale widzom dała się poznać szczególnie jako kreatywna projektantka, prowadząca programy o tematyce wnętrzarskiej. To w dużej mierze dzięki jej charyzmie widzowie pokochali takie programy jak "Dorota inspiruje" czy "Totalne remonty Szelągowskiej". Ale samą charyzmą wnętrz się nie urządzi - do tego potrzebny jest talent. Tego Szelągowskiej nie brakuje. Zaskakuje bohaterów swoich programów niezwykłymi metamorfozami ich domów i mieszkań, robi to w wyjątkowym stylu. Telewizyjne metamorfozy to najlepsza wizytówka dla jej studia projektowego, ale trzeba przyznać, że prywatne wnętrza Szelągowskiej jeszcze to przebijają.