"Azja Express" wróciła na ekrany. Pierwszy odcinek nie rozczarował widzów

Pierwszy odcinek 5. sezonu show już za nami. Co można powiedzieć po jego seansie? Na pewno wiele z par jest mocno nastawionych na to, by zajść jak najdalej. Już w pierwszych 65 minutach widzimy, że mocno zdeterminowani na zajęcie wysokiego miejsca na pewno są Paulina Krupińska ze swoją przyjaciółką Oliwią oraz para youtuberów Andziaks i Luka. Widać było, że jest w nich zacięcie, by przodować w wyścigu, a żadne zadanie nie jest dla nich niestraszne. I to na te dwie pary stawiam po emisji pierwszego odcinka, choć podczas kolejnych 12 odcinków może zmienić się przecież wszystko. To program nieprzewidywalny, a faworyci z pierwszych odcinków nie raz musieli pożegnać się z programem już w połowie sezonu.