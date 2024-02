Aż kipi od nowości! Wiosenna ramówka WP TV 2024

W piątym sezonie serialu dokumentalnego "Policjanci z sąsiedztwa" jego ekipa wybierze się na Podlasie, do Moniek, gdzie spotka dwóch nowych policjantów - Konrada i Łukasza, emanujących niezwykle pozytywną energią. Za to w Kutnie, pierwszy raz w historii programu, widzowie poznają trzyosobowy patrol – Damiana, Marcina oraz Negata – psa policyjnego. Emisja od środy do piątku o 20:05.