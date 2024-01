"Awatar: Ostatni władca wiatru" na pierwszym zwiastunie. Zapowiada się hit

"Awatar: Ostatni władca wiatru" to aktorska wersja serialu animowanego "Awatar: Legenda Aanga" ("Avatar: The Last Airbender"), który był emitowany w latach 2005-2008. Produkcja Nickelodeon cieszy się do dziś ogromną popularnością. Na jej podstawie powstały gry, komiksy, animowany sequel "Legenda Korry", a także fatalny film pełnometrażowy.