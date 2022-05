Awantura w TVP. Realizator musiał sięgnąć po radykalne rozwiązanie

Kropiwnicki przyznał, że to oczywiście był błąd i to ogólnoeuropejski. Siedzący obok niego Marek Suski szybko przeszedł do akcji. – To oczywiście była realizacja niemieckiej polityki, która skwapliwie rząd Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka wypełniał – rzucił polityk z PiS. I się zaczęło.