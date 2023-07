Awantura o stronę TVN24. Wiceszef MSWiA ośmieszony na antenie

- Przygotowując się do tego programu zajrzałem na państwa portal internetowy. To jest przedziwne. We Francji mamy do czynienia z przedostatnim aktem bankructwa polityki migracyjnej. A na państwa stronie internetowej nie znajdziemy tej informacji. Nie ma żadnych zdjęć, których jest pełno w internecie. Media społecznościowe pokazują płonącą Francję. Nie ma tego w TVN24, a to jest finał źle prowadzonej polityki imigracyjnej - zarzucał Poboży.