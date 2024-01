Aukcja Kondrata na WOŚP. Oferuje zakrapianą winem przygodę

Styczeń to czas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już 32. finał tej dobroczynnej inicjatywy. W ramach WOŚP Marek Kondrat otworzył niedawno charytatywną aukcję. Wygrany licytacji będzie mógł liczyć na weekendowy wyjazd dla dwóch osób do winnicy z dwudniowym kursem podstawowej wiedzy winiarskiej. Oprócz zwiedzania nie zabraknie też degustacji. Obecnie w licytacji bierze udział 27 osób. Jak na razie cena dobiła do 6800 zł, jednak aukcja potrwa jeszcze do 9 lutego.