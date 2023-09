Asia i Kamil z "Rolnik szuka żony" pokazali obrączki. Zdecydowali się na nietypowy wzór

Jak to zwykle w życiu bywa, Asia szybko zaszła w ciążę, gdy jeszcze ślub był w fazie planów. Para postanowiła go zatem przełożyć w czasie, by jednocześnie ich dziecko mogło przystąpić do sakramentu chrztu. Asia i Kamil wzięli ślub kościelny 9 września 2023 r.