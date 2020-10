Artur Barciś nie będzie kwestował na cmentarzu. Pierwszy raz od 30 lat

Artur Barciś co roku kwestuje na warszawskich Powązkach. Teraz nie jest to możliwe. W związku z tym aktor zachęca do wsparcia inicjatywy online.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Artur Barciś zbierał pieniądze na cmentarzu (ONS)