Armie Hammer jest persona non grata w Hollywood. "Coś więcej niż 50 twarzy Greya"

Koniec Armiego Hammera, gwiazdora takich filmów jak "The Social Network" czy "Tamte dni, tamte noce", nastąpił na początku minionego roku. Do mediów wyciekły wówczas zrzuty korespondencji, jaką miał prowadzić na Instagramie z kochanką o imieniu Effie. Opisywał w niej swoje fantazje seksualne. Wynikało z nich m.in., że chciałby odciąć jeden z palców kobiety, by trzymać go zawsze w kieszeni. Wyraził pragnienie picia jej krwi. Chwalił się też, że zabił jelenia i zjadł jego serce. Nazywał się kanibalem i marzyło mu się, by skosztować ludzkiego mięsa. Pojawiły się także wątki związane z gwałtem.