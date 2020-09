Archive nie chcą być w Trójce. Zażądali wycofania ich muzyki

Trójka. Kuba Strzyczkowski odwołany. Były minister ocenia: oni budują tubę propagandową

- Wiem, że macie dziś wiele politycznych problemów, a cierpi na tym m.in. radio Trójka. To stacja, dzięki której Polacy odkryli Archive, bardzo nam bliska. A teraz zażądaliśmy, aby przestano tam grać naszą muzykę. To potworne. Wiesz, wszystkie demokracje są bardzo delikatne i kruche. Musimy bardzo na nie uważać i walczyć o nie z całych sił. Nie wolno odpuszczać populistom, ani ekstremalnej prawicy. A przecież, jeśli jakiś kraj wie, czym był faszyzm, to jest to Polska. Jesteśmy z wami, trzymamy kciuki, żebyście nie dali się zalać ekstremizmowi – wyznał w wywiadzie.