Antyszczepionkowcy obrali sobie go za cel. Prezenter BBC zszokowany

Antyszczepionkowcy w Wielkiej Brytanii najwidoczniej mają wielki problem z BBC. Jakiś czas temu media obiegła informacja, że co najmniej kilkadziesiąt osób próbowało wedrzeć się do budynku stacji. Nie wiedzieli jednak, że stali przed... dawną siedzibą BBC. Teraz za to skupili się na konkretnym dziennikarzu głównego brytyjskiego nadawcy radiowo-telewizyjnego.