"Another Life" skasowany. Kolejny niewypał Netfliksa

Anulowanie 3. sezonu nie jest więc żadnym zaskoczeniem. Zwłaszcza, że Katee Sackhoff, aktorka która zagrała w serialu główną rolę, od kilku miesięcy informowała w mediach społecznościowych, że wyniki oglądalności nie są dobre, a przyszłość "Another Life" rysuje się w ciemnych barwach. Zachęcała przy tym do śledzenia losów bohaterów serialu i prosiła swoich fanów, aby namawiali znajomych do oglądania go na Netfliksie.