Anna z "Rolnik szuka żony" opowiedziała o rozwodzie: "Bardzo ciężko to przeżyłam"

- Temat, jaki chcę poruszyć, jest to temat trochę trudny, ale takie rzeczy się zdarzają, chodzi tutaj o rozwód. (...) Ja byłam bardzo młodziutka, kiedy rozstałam się z ojcem Jasia i bardzo ciężko to przeżyłam. Na dzień dzisiejszy wiem, że całkiem inaczej bym do tego podeszła - wyznała w relacji na Instastories.

Te pary rozstały się po udziale w "Rolnik szuka żony"

- Jak to wytłumaczyć małemu dziecku, że boisz się tych pytań. Nie ma się co bać, my kobiety jesteśmy w stanie przeżyć bardzo wiele, czasami zastanawiałam się, jak mogłam te rzeczy przetrwać, to, co mnie wcześniej spotkało. To, co mogę doradzić, to żebyście nie skupiali się na tym, że nie wyszło wam w związku, że cierpicie. To była piękna na pewno bajka, ale nie każda bajka kończy się happy endem, ale pamiętajmy, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Wszystko dzieje się po coś. Przyjdzie taki moment, że zrozumiecie, że tak miało być i tak wyszło dobrze. Skupcie się na tym, żeby dziecko wiedziało, że ma obojga rodziców, że je kochacie - wyjaśniła.