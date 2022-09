Anna Wendzikowska o "mankamentach" swojej urody. Pokazała krytyczne komentarze

"Poza wszystkim ja już wiem, że ciało to tylko ciało. Jest ważne, bo to dom naszej duszy, ale cholera, są większe wartości. Wszystkich nas czeka i starość, i śmierć, więc to inne aspekty niż uroda tego ciała powinny mieć znaczenie" - podkreśla dziennikarka, zwracając się ze szczególnym apelem do kobiet, by te nawzajem nie podcinały sobie skrzydeł. Nie kryje też przerażenia tym, co obserwuje chociażby wśród dzieci. Jak pisze, one na taką krytykę są szczególnie wrażliwe.