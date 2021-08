Anna Starmach o związku. "Też się sprzeczamy i miewamy ciche dni"

"A to, co naprawdę cenne tego pudru nie potrzebuje. Nie potrzebuje też nowych torebek, kaloryfera na brzuchu i doczepianych rzęs. Instagram to fajna 'zabawka', ale to też krzywe różowe zwierciadło. Nie zapominajcie o tym i nie porównujcie się do idoli z milionem fanów. Nie warto. Warto się przytulić do tych, których kochacie" - zaapelowała.