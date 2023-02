Anna Skura pokazała nowego partnera na romantycznym nagraniu

"Kiedy nie szukasz na siłę, nie czekasz… ona sama przychodzi do Ciebie. Miłość, w tej najpiękniejszej, najbardziej magicznej formie. Taka, w której ktoś każdego dnia przypomina Ci, że jesteś cudem i jesteś warta tylko najpiękniejszej miłości. Ktoś, kto każdego dnia celebruje Twoją obecność i dziękuje, że jesteś. Budzisz się codziennie i nie masz wątpliwości, że to ta osoba, no ona nie pozwoli Ci ich mieć" - napisała Skura na Instagramie, życząc każdemu tak pięknego uczucia.