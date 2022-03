Anna Samusionek pomaga, jak może. Zabrała nastolatkę z Ukrainy na serialowy plan

"Dzięki uprzejmości produkcji 'Na dobre i na złe' mogłam zabrać mieszkającą u mnie Julię z Łucka na plan serialu. Do zagrania miałam jedną scenę, więc dla kogoś, kto praktycznie nie rozumie języka polskiego, no i nie ma nic do roboty na planie, da się wytrzymać. No i załapała się na zdjęcie z moją śliczną i zdolną 'córeczką'" - relacjonowała na Instagramie Anna Samusionek, która wciela się w serialu TVP w matkę bohaterki granej przez Martę Żmudę-Trzebiatowską.