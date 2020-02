Anna Ryśnik znów zakochana. Obchodziła rocznicę związku

Jej przemiana wizualna oraz życie uczuciowe wzbudzają wśród fanów wiele emocji. Anna Ryśnik nie wygląda jednak na osobę, która się tym przejmuje. Stara się promować uśmiech i pozytywne wartości. A miłość z pewnością jest jedną z nich.

Anna Ryśnik dała się poznać telewidzom z programu "Warsaw Shore". Niestety nie dogadywała się z pozostałymi uczestniczkami show, co rozbudziło wokół niej ogromne zainteresowanie. Kiedy jednak zdecydowała się odejść z programu, nie pozwoliła, by szum wokół niej ucichł. Jej wizualne przemiany były chętnie komentowane, lecz i ten temat po jakimś czasie ucichł. Internauci musieli sobie znaleźć kolejny powód do wyrażania swojego zdania. Padło na życie uczuciowe celebrytki.