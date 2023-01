Anna Powierza towarzyszyła mamie w odchodzeniu. "Ostatnie miesiące naszej relacji były niebywałe"

Aktorka wcześniej bała się patrzeć na cierpienie bliskiej osoby. Wyznała, czego nauczyło ją to doświadczenie. - Wielu rzeczy, przede wszystkim, że śmierć jest nieodłącznym etapem życia, że nie ma w tym nic strasznego i nie należy od tego uciekać. Przerażało mnie to, co mówić, kiedy osoba, którą kocham, tak strasznie cierpi. Pocieszać, przekonywać, że będzie dobrze, opowiadać o prozie życia, o tym jaką kupiłam sukienkę - powiedziała.