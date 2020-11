Jedna piękniejsza od drugiej. Córki Popek są już dorosłe

Anna Popek żyje pełnią życia. Jak zdradziła ostatnio w rozmowie z tygodnikiem "Rewia", odkąd córki wyszły z rodzinnego domu, ma więcej czasu na swoje pasje. Każdy, kto śledzi dziennikarkę w mediach społecznościowych, wie, że aktywnie spędza wolny czas. Uwielbia wędrówki po górach czy jazdę na rowerze. Teraz, jak przyznaje, wróciła do marzeń z czasów młodości. W końcu bez wyrzutów sumienia może oddawać się temu, co lubi, a co wcześniej, gdy w domu były małe dzieci, nie było na pierwszym miejscu.