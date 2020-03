Anna Popek była na mszy. "Wszyscy poszli do komunii"

W związku z zagrożeniem epidemicznym do 29 marca polskich katolików zachęca się do uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, internetowych, radiowych. Wiernych obowiązuje dyspensa (nieobecność w kościele nie jest wówczas grzechem ciężkim), z której jednak nie skorzystała Anna Popek. "Dzisiaj rano na mszy wszyscy ludzie w kościele poszli do komunii" – napisała na Instagramie pod zdjęciem na tle świątyni.