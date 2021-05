Anna Nowak-Ibisz świętuje Dzień Mamy. Podziękowała Krzysztofowi Ibiszowi

Przy okazji dziennikarka podziękowała swojemu byłemu mężowi, Krzysztofowi Ibiszowi. "Nie żałuję ani jednej chwili z tych 15 lat, spędzonych w domu z moim synem, a nie w pracy. Dbałam o to, żeby być obecną mamą, dla mnie było to zawsze najważniejszym darem serca. Dziękuję też tacie Vincenta, Krzysztofowi, za tę przygodę! Bez ciebie nigdy nie zostałabym mamą! Wiem, ile ci zawdzięczam, każdego dnia czuję szczęście, ty wiesz najlepiej, ile musieliśmy przejść aż do chwili narodzin syna. To ty byłeś siłą sprawczą, motorem, w dążeniu do celu. Zawsze będę o tym pamiętać" - podsumowała gwiazda.