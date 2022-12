Anna Mucha zamieściła sugestywne zdjęcie. Wszystko w szczytnym celu

"W związku z zaistniałą sytuacją prawną w Polsce, w związku z tym, że wiele kobiet zostało pozbawionych podstawowych praw (choćby do dostępu badań, informacji, ja już nie mówię o prawie do decyzji) w związku z tym, że w Polsce przybywa ciąż z chorymi dziećmi (!!!), a kobiety czują lęk i nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, informuję, że w Instytucie Matki i Dziecka istnieje taka poradnia, gdzie kobieta w ciąży uzyska kompleksową opiekę i diagnostykę" - dodała we wpisie.