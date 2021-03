Pozuje w samym body. Doskonale wie, jak przykuć uwagę

Anna Mucha pamięta o Dniu Kobiet. Z tej okazji zamieściła w sieci nie tylko życzenia, ale i - jak zawsze - swoje seksowne zdjęcie.

Anna Mucha uważana jest za jedną z najseksowniejszych polskich gwiazd. Aktorka już od osiemnastu lat gra w telenoweli Dwójki "M jak miłość", jednak to nie na planie serialu najczęściej emanuje swoją kobiecością, a w sieci. Mucha jest pewną swojej atrakcyjności kobietą i lubi uwodzić nie tylko na czerwonym dywanie (uwielbia głębokie dekolty w kreacjach), ale i w mediach społecznościowych. Na Instagramie nie brakuje śmiałych fotek, na których odsłania sporo ciała. I to nie tylko przy okazji wpisów promujących np. bieliznę. Jednym słowem, Anna Mucha wie, jak podkreślać swoje kobiece kształty i nie należy do tych wstydliwych.

Niedawno znów zamieściła w sieci zmysłowe zdjęcie. Tym razem z najlepszymi życzeniami dla wszystkich pań z okazji międzynarodowego Dnia Kobiet.

Gwiazdy klepią biedę przez pandemię koronawirusa

Na zdjęciu Anna Mucha pozuje na plaży, a zza jej pleców wyłaniają się błyszczące, srebrne wieżowce. Uwagę skupia jednak nie tyle wielkomiejski widok, co aktorka ubrana jedynie w czarne body i marynarkę. To jednak tylko dodatek do życzeń, które brzmią tak:

"żebyśmy były takie, jak ... chcemy! żebyśmy mogły decydować same o sobie, żebyśmy mogły spełniać swoje marzenia, zarabiać te 20% więcej 😈, ... miały odwagę sięgać po swoje, siłę, żeby się wspierać i akceptację, żeby nie mówić innym jak mają żyć ... żebyśmy kochały siebie i wzajemnie... doceniały to, co mamy... cieszyły się każdego dnia. akceptowały wiek, wagę, urodę, (bez) dzietność i żebyśmy (wreszcie!) nie musiały nosić masek 😉 wszystkiego najlepszego Kobitki ! 💋"- napisała Anna Mucha.

Nic dodać, nic ująć!