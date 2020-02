Anna Mucha straciła pracę w TVP. Wiadomo, kto ją zastąpi

Aktorka znika z anteny TVP1. Straciła pracę w programie “To był dobry rok!”.



Anna Mucha od kilkunastu lat jest stałym bywalcem wszystkich największych kanałów telewizyjnych w Polsce. Medialną karierę zaczynała w serialu " M jak miłość ", do którego powróciła po latach.

W ostatnich latach Anna Mucha pozostaje wierna TVP. W przeciwieństwie do wielu jej kolegów z branży nigdy nie skomentowała poziomu dziennikarstwa reprezentowanego przez stację.

Mimo to, nie zobaczymy jej ponownie w "To był dobry rok!". Anna Mucha razem z Antkiem Królikowskim byli kapitanami drużyn w show. Oboje pożegnali się z programem. W przypadku aktora nieoficjalnie mówi się, że to efekt jego prześmiewczej roli w "Polityce" Patryka Vegi.