Anna Mucha skrytykowała Kasię Stankiewicz. Odpowiedziała: "Możesz sobie poużywać"

Rusza drugi sezon "Dance, dance, dance". Anna Mucha to wyjątkowo charakterna jurorka, która nie oszczędziła Kasi Stankiewicz.

- Chciałabym wiedzieć, po co jesteś w tym programie? Nie mam poczucia, żebyś była zaangażowana na sto procent w to, co robisz. Zrzuć z siebie maskę, zacznij wyciskać z siebie siódme poty - powiedziała Anna Mucha po występie wokalistki.

- Lubię to, co z moim ciałem robi taniec oraz mam do siebie potężny dystans i lubię śmiać się z siebie. Od tańca nie zależy moje życie. Wkładam w to strasznie dużo pracy, ale nie jestem w stanie pokonać pewnych rzeczy, więc śmiało możesz sobie poużywać.