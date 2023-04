Anna Mucha skończyła 43 lat. Kiedyś była prawdziwą skandalistką

Przed laty zapracowała na opinię skandalistki, która nie gryzie się w język i często dostaje za to po głowie. Można się spierać, czy taki ma charakter, czy to tylko poza zwracająca uwagę publiczności. Jedno jest pewne – Mucha dopięła swego, bo choć jest w show-biznesie od ponad trzech dekad, to cały czas jest o niej głośno.