Anna Mucha nie będzie strajkować w środę. Wyjaśniła, dlaczego

- Nie będę protestowała, tylko grzecznie idę do pracy. Bo taka jest specyfika naszej pracy. Gdybym zrezygnowała z pracy jutro, to mogłabym zrezygnować w ogóle. To nie jest jeden dzień w miesiącu. (…) Wspieram całym sercem, ale zwyczajnie idę do roboty – wyjawiła w wideo.