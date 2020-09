Anna Markowska o walce z nowotworem: "Przez dwa lata nie mogłam mówić"

Markowska, którą odwiedziła niedawno reporterka "Dzień dobry TVN" , wspominała przed kamerą, jak zareagowała na informację o chorobie. Pierwsza myśli, jaka przyszła jej wtedy do głowy, to troska o najbliższych, o mamę w pierwszej kolejności.

- Pierwsze wrażenie to było, jak poradzi sobie moja mama. To było chyba najcięższe uczucie, z którym bardzo długo się zmagałam, że zadałam ogromny cios swojej rodzinie - przyznała Markowska. - To były myśli dotyczące tego, czy przeżyję, czy to już koniec. Było we mnie jednak takie zawzięcie, że dam radę - mówiła modelka. Nie ulega wątpliwości, że to m.in. sportowy duch walki pomógł dziewczynie w walce z chorobą.