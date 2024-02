Anna Maria Wesołowska wspomina spotkanie z ministrem Ziobrą. Sędzia ma do siebie żal

1 lutego przypomniała też o sobie na Instagramie, gdzie podzieliła się historią sprzed lat, w której główne role odegrali Zbigniew Ziobro i Dariusz Barski, który w 2007 r. był przez kilka miesięcy prokuratorem krajowym. W 2022 r. został powołany na pierwszego zastępcę prokuratora generalnego i prokuratora krajowego. Ale minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar odsunął go w styczniu 2024 r. od sprawowania obowiązków "z uwagi na nieskuteczne przywrócenie go do służby czynnej ze stanu spoczynku". Decyzja Bodnara dolała oliwy do ognia w bieżącym sporze prawno-politycznym.