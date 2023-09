Anna Lucińska w "małej czarnej". Sukienka ledwo spina się wątłymi sznureczkami

"Wiadomo, że góra od bielizny odpada, ale dół też?", "Zakładanie bielizny do takiej sukni nie jest wskazane, zepsułoby całościowy efekt, bo jest obcisła i każdy najcieńszy pasek by się odznaczył", "Taką kreację wkłada się po prostu bezpośrednio na ciało, bo taka jest jej 'idea', po to została uszyta. Założyć pod nią bieliznę to jak pić szampana z kufla" - dzielili się wrażeniami użytkownicy mediów społecznościowych w tej "filozoficznej" kwestii.