Anna Lewandowska opowiedziała o życiu rodzinnym. Mała Laura nie dała mamie spać w nocy

Żona Roberta Lewandowskiego stwierdziła jednak, że nie ma co narzekać na trudy macierzyństwa, jako że równolegle w tym czasie Robert Karaś wylewa z siebie siódme poty podczas 10-krotnego Ironmana. - Natomiast obudziłam się z pewną refleksją: co to jest trzy godziny niespania i pewne zmęczenie do wyczynu Roberta Karasia. To co on robi... Dzisiaj jest trzecia doba, obserwuję to, Dzisiaj wstałam rano i pierwsze, co zrobiłam, zajrzałam na profil Roberta i jego partnerki Agnieszki - powiedziała.