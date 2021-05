Anna Kalczyńska w samym ręczniku: "Jestem bezwstydną hedonistką"

"Przyjemność kobiet przez wieki była grzechem, ale nawet dziś - jest tematem tabu. A co dopiero przyjemność matek! Zgroza. To tak, jak gdyby od chwili, gdy stajemy się matkami, wolno nam było mniej, przechodzimy do innej kategorii: dom, odpowiedzialność, dzieci, troska. Tak, jak gdyby te pojęcia wykluczały przyjemność i skupienie na sobie. Zabrzmi to brutalnie, ale powiem to: żeby być fajną matką i żoną, przede wszystkim trzeba myśleć o sobie. W każdym aspekcie: cielesnym i duchowym, społecznym i zawodowym" - zaczęła swój wpis.