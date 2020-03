Anna Kalczyńska o nowych prowadzących "Dzień dobry TVN": "Kompletnie nie tego się spodziewałam"

Dziennikarka zyskała nowych kolegów w zespole porannego programu TVN. Była zaskoczona tą decyzją.

Od marca do Kingi Rusin , Piotra Kraśki , Doroty Wellman , Marcina Prokopa , Anny Kalczyńskiej, Andrzeja Sołtysika, Filipa Chajzera i Małgorzaty Ohme dołączy nowa dwójka prowadzących. Do tej roli zostali wybrani Paulina Krupińska i Damian Michałowski. Anna Kalczyńska nie ukrywa zadziwienia tym wyborem.

- Do ostatniej chwili było to trzymane w tajemnicy. Kompletnie się tego nie spodziewałam. Jestem zaskoczona akurat takim wyborem i bardzo się cieszę z tego wyboru, bo to jest taka zupełnie nowa odsłona. To są osoby spoza systemu, spoza naszej układanki, osoby świeże, które znamy, lubimy - powiedziała w rozmowie z portalem plejada.pl